Lilla-PSG, le formazioni: Giroud titolare, a Luis Enrique manca mezza squadra

Si preannuncia una partita spettacolare quella tra Lilla e Paris Saint-Germain, due squadre che arrivano all’appuntamento con ambizioni diverse ma con la stessa voglia di imporsi. Bruno Genesio punta sul consueto 4-3-3, con Özer tra i pali e una linea difensiva formata da Meunier, Ngoy, Mandi e Perraud. In mezzo al campo spazio a Bouaddi, Bentaleb e André, chiamati a contrastare la qualità tecnica dei parigini. Davanti, il tridente con Haraldsson e Fernandez-Pardo ai lati di un esperto Olivier Giroud, leader e punto di riferimento offensivo.

Dall’altra parte, il PSG si schiera con un 3-4-3 "nuovo", a causa delle tante indisponibilità. Chevalier difende la porta, mentre Beraldo, Pacho e Hernandez compongono una retroguardia compatta. A centrocampo, Zaire-Emery, Lee, Mayulu e Ndjantou saranno il motore della manovra, incaricati di garantire equilibrio e ritmo. In avanti, il tridente formato da Mbaye, Ramos e Barcola promette velocità e imprevedibilità.

Il Lille cercherà di sfruttare il calore del proprio pubblico e la fisicità del suo centravanti, mentre il PSG punterà sulla tecnica e sulla rapidità dei suoi giovani talenti per imporre il proprio gioco e mantenere alta la pressione in classifica.

Lilla (4-3-3) Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bouaddi, Bentaleb, André; Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo

PSG (3-4-3): Chevalier; Beraldo, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Lee, Mayulu, Ndjantou; Mbaye, Ramos, Barcola.