Al Manchester City basta il solito Haaland: 1-0 al Brentford, nuovo stop per Rodri

Ci pensa sempre Erling Haaland. L’attaccante norvegese è in una forma straordinaria: ha segnato 16 gol nelle ultime nove partite tra club e nazionale. Anche oggi è stato decisivo nel successo del Manchester City contro il Brentford, confermando il suo stato di grazia e trovando la rete decisiva dopo pochi minuti. Con questa vittoria, la squadra di Pep Guardiola sale a 13 punti e si posiziona al 5º posto in Premier League, rilanciandosi nella corsa al titolo.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham 1-2

Arsenal - West Ham United 2-0

Manchester United - Sunderland 2-0

Chelsea - Liverpool 2-1

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley 2-1

Everton - Crystal Palace 2-1

Newcastle - Nottingham Forest 2-0

Wolverhampton - Brighton 1-1

Brentford - Manchester City 0-1

LA CLASSIFICA

1. Arsenal 16

2. Liverpool 15

3. Tottenham 14

4. Bournemouth 14

5. Manchester City 13

6. Crystal Palace 12

7. Chelsea 11

8. Everton 11

9. Sunderland 11

10. Manchester United 10

11. Newcastle 9

12. Brighton 9

13. Aston Villa 9

14. Fulham 8

15. Leeds 8

16. Brentford 7

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2