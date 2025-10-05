Forest, inizio da incubo per Postecoglou: "Potevo restare sul divano, ma preferisco essere qui"

Ritorno in panchina da incubo per Ange Postecoglou. Dopo aver vinto l'Europa League con il Tottenham, l'allenatore è stato assunto dal Nottingham Forest alla ricerca di una svolta dopo un pessimo inizio di stagione. Il cambio di guida però non ha portato i frutti sperati: zero vittorie per il Forest nelle prime 7 gare con l'allenatore australiano considerando le 4 di Premier, le 3 nelle coppe. Oggi l'ultimo tonfo, per mano del Newcastle (2-0).

Parlando a Sky Sports dopo la sfida odierna, Postecoglou ha detto: "È una lotta, è una lotta, non c'è niente di sbagliato in questo. Avrei potuto sedermi sul divano a guardarvi, ma preferisco essere qui, nel mezzo di tutto questo, dove posso avere un impatto e credo che ci riuscirò".

La classifica parla chiaro: il Forest è quart'ultimo. Alla domanda se fosse sorpreso di non aver ancora vinto, Postecoglou ha aggiunto: "Nel calcio non c'è niente che mi sorprenda. Abbiamo attraversato un periodo in cui sono passate tre settimane e mezzo dal mio arrivo e le cose non sono andate come avremmo voluto, ma questo non mi scoraggia. Lavoreremo un paio di settimane con alcuni ragazzi durante la pausa per le nazionali. Ribalteremo la situazione."

Postecoglou è stato visto scuotere la testa a bordocampo dopo il gol iniziale di Guimaraes, con il Forest chiaramente convinto che il centrocampista del Newcastle avesse commesso fallo su Morgan Gibbs-White nella fase preparatoria al gol. In merito, Postecoglou ha affermato: "Credo che questo sia il mondo che abbiamo creato, in cui gli arbitri non prendono decisioni. Penso che senza il VAR prenda una decisione, ma con il VAR lascia correre. È una cosa con cui dobbiamo convivere".