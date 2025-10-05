Lo Stoccarda va in zona Champions? Stasera Monchengladbach-Friburgo: il programma di Bundes
Sono tre le partite che offre la domenica di Bundesliga. Si comincia alle 15:30 con la sfida tra Stoccarda ed Heidenheim, reduce entrambe da una vittoria per 2-1 nell'ultimo turno di campionato. Si prosegue alle 17:30 con l'Amburgo che ospiterà in casa il Mainz, a caccia di riscatto dopo il ko di una settimana fa patito in casa contro il Borussia Dortmund. Infine, chiuderà la sesta giornata la gara delle 19:30 tra il fanalino di coda Borussia Monchengladbach, ancora a secco di vittorie, e il Friburgo, che viene dalla trasferta di Europa League sul campo del Bologna.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino 2-0
Borussia Dortmund-Lipsia 1-1
Werder Brema - St. Pauli 1-0
Augsburg - Wolfsburg ore 3-1
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 0-3
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim ore 15:30
Amburgo - Mainz ore 17:30
Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 18*
2. Borussia Dortmund 14*
3. RB Lipsia 13*
4. Leverkusen 11*
5. Colonia 10*
6. Eintracht 9*
7. Stoccarda 9
8. Friburgo 7
9. FC St. Pauli 7*
10. Hoffenheim 7*
11. Werder Brema 7*
12. Union Berlino 7*
13. Augsburg 6*
14. Wolfsburg 5*
15. Amburgo 5
16. Mainz 4
17. Heidenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 2
*una partita in più