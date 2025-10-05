City, preoccupazione per Rodri: esce al 20' per un problema al bicipite femorale

Brutte notizie per il Manchester City. Al 20' della sfida che la squadra di Pep Guardiola sta giocando contro il Brentford, Rodri è rimasto a terra. Secondo quanto riporta la BBC potrebbe trattarsi di un problema al bicipite femorale per il centrocampista, le cui condizioni sono ovviamente da valutare.

Nel dubbio Guardiola, memore del fatto che il giocatore è da poco rientrato da un lungo infortunio, lo ha sostituito subito inserendo Nico Gonzalez. Il giocatore è uscito fra gli applausi.

I risulati e marcatori delle partite delle 15

Everton-Crystal Palace 2-1

37' Daniel Munoz (CP), 76' Ndiaye rig. (E), 90+3' Grealish (E)

Newcastle-Nottingham Forest 2-0

58' Bruno Guimaraes, 84' Woltemade rig.

Wolverhampton-Brighton 1-1

21' Verbruggen aut. (W), 86' Van Hecke (B)

Aston Villa-Burnley 2-1

25' e 63' Malen (A), 78' Ugochukwu (B)

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Bournemouth - Fulham 3-1

Sabato 4 ottobre

Leeds - Tottenham 1-2

Arsenal - West Ham United 2-0

Manchester United - Sunderland 2-0

Chelsea - Liverpool 2-1

Domenica 5 ottobre

Aston Villa - Burnley 2-1

Everton - Crystal Palace 2-1

Newcastle - Nottingham Forest 2-0

Wolverhampton - Brighton 1-1

Brentford - Manchester City ore 17:15

LA CLASSIFICA

1. Arsenal 16

2. Liverpool 15

3. Tottenham 14

4. AFC Bournemouth 14

5. Crystal Palace 12

6. Chelsea 11

7. Everton 11

8. Sunderland 11

9. Manchester City 10*

10. Manchester United 10

11. Newcastle 9

12. Brighton 9

13. Aston Villa 9

14. Fulham 8

15. Leeds 8

16. Brentford 7*

17. Nottingham Forest 5

18. Burnley 4

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2

*una partita in meno