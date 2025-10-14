Camerun, è caos totale: Samuel Eto’o insultato in tribuna dopo il flop contro l’Angola

Non c’è pace per il calcio camerunese. Ieri sera, dopo il deludente pareggio per 0-0 contro l’Angola, che ha compromesso la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, il presidente federale Samuel Eto’o è stato duramente contestato da alcuni tifosi presenti nelle tribune vip dello stadio Ahmadou-Ahidjo di Yaoundé.

Secondo le immagini circolate sui social, l’ex fuoriclasse del Barcellona e dell’Inter è stato bersagliato da insulti e accuse: "Deve andarsene! È colpa sua se non ci siamo qualificati!", ha urlato uno spettatore alle sue spalle. Furioso, Eto’o si è voltato per rispondere agli insulti, mentre la scena si svolgeva sotto gli occhi del ministro delegato alla Giustizia, Jean de Dieu Momo, presente accanto a lui.

Il ministro, intervenuto successivamente, ha difeso l’ex attaccante: "Un gruppo di individui provocava continuamente il presidente, nonostante fossero stati invitati da lui stesso. La sicurezza ha voluto allontanarli, perché il loro comportamento era inaccettabile", ha dichiarato su Facebook. Momo ha inoltre parlato di una "messa in scena orchestrata per screditare Eto’o", elogiandone la calma e la dignità nel non reagire fisicamente. L’episodio si inserisce in un contesto di profonda crisi per il Camerun, segnato dal durissimo scontro tra la Federazione e il commissario tecnico Marc Brys, nominato dal governo ma mai realmente accettato da Eto’o. Dopo mesi di tensioni, smentite e accuse reciproche, i "Leoni Indomabili" dovranno ora cercare la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff di novembre, mentre la credibilità della loro dirigenza è più che mai in discussione.