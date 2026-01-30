Campos: "Conosco Mbappé da quando aveva 14 anni, ma ho dovuto mettere il PSG davanti"

Il legame tra Luis Campos e Kylian Mbappé nasce molto prima dei riflettori del PSG e del Real Madrid. A Monaco, quando l’attaccante era ancora un adolescente, fu proprio il dirigente portoghese a insistere per promuoverlo stabilmente in prima squadra, convincendo anche Leonardo Jardim, inizialmente prudente. Da lì partì l’ascesa che portò il club del Principato a cederlo ai parigini nel 2017 per 180 milioni di euro, tramite prestito con riscatto.

Anni dopo, però, quella relazione privilegiata si è incrinata in modo netto. Nell’estate 2024 Mbappé ha lasciato il PSG a parametro zero per il Real Madrid, dopo essere stato messo ai margini nei mesi precedenti per la mancata firma sul rinnovo. La separazione si è trascinata in tribunale e si è conclusa con la condanna del club a versare 61 milioni di euro all’ex stella. Campos, oggi dirigente dei parigini, ha raccontato il suo punto di vista: “Ho un rapporto speciale con Kylian da quando aveva 14 o 15 anni, non lo dimenticherò e non lo nasconderò, ma in questo caso ho cercato di essere il più distaccato possibile, il più razionale possibile”.

In un’intervista a Marca ha aggiunto: “Ho sempre pensato a proteggere la squadra e gli altri giocatori; non potevamo lasciare che l’intero club pagasse per la vicenda Kylian, non importa quanto Kylian Mbappé sia bravo”. E ancora: “Dovevamo far sentire importanti gli altri e proteggere il progetto PSG”.

Oggi il club rivendica una nuova filosofia, più sostenibile anche sul piano economico: “Avevamo grandi giocatori con stipendi molto alti… ora siamo in un’ottima posizione finanziaria e ancora più competitivi perché abbiamo cambiato mentalità”.