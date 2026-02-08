Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Campos anticipa: "Il PSG sarà il mio ultimo progetto nel calcio". Poi l'aneddoto simpatico

Campos anticipa: "Il PSG sarà il mio ultimo progetto nel calcio". Poi l'aneddoto simpaticoTUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Non sarà l'uomo di copertina del Paris Saint-Germain, ma una parte abbondante di merito per aver dato vita ad un progetto riconosciuto e vincente va senz'altro dato a Luis Campos. Ormai parte della storia del club transalpino e del calcio francese, ha contribuito ampiamente alla vittoria della ciurma di Luis Enrique in Champions League lo scorso 31 maggio. Complessivamente nell'ultima stagione sei trofei vinti su sette possibili, con il solo Mondiale per Club svanito.

A 61 anni, il direttore sportivo del PSG sta vivendo un'avventura estremamente positiva e soddisfacente. Ma questa dovrebbe essere la sua ultima sfida, come ha rivelato a TF1info: "Nel 2030, alla fine del mio contratto, avrò 66 anni. Penso che il PSG sarà il mio ultimo progetto nel calcio. La mia salute, la mia energia e il piacere che traggo quotidianamente detteranno il momento in cui sarà tempo di fermarmi". C'è un tempo per ogni cosa ed è giusto rispettarlo: "Sapete, quando si lavora così tanto, serve molta energia, forza interiore e fisica", prosegue. "A 40 anni si va avanti, ma superati i 60 è più difficile proiettarsi nel futuro. Oggi conservo la stessa forza e lo stesso desiderio. Ma se mi accorgessi di non farcela più, sarei il primo a dire: 'Non ho più benzina, è ora di mettere l'auto in garage' (ride, ndr)".

Poi l'aneddoto divertente: "Quando avrò finito, potrò dire a mio nipote che sono stato l'unico al mondo ad aver lavorato con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e i futuri campioni che si riveleranno. Al PSG abbiamo giovani giocatori che scriveranno la storia", la chiosa di Campos.

Articoli correlati
Campos rivela: "Notai subito Pedri a una partita dell'U17, eravamo in 6 a seguirlo"... Campos rivela: "Notai subito Pedri a una partita dell'U17, eravamo in 6 a seguirlo"
Luis Campos rivela: "Prevedere le mosse è una delle mie grandi forze nello scouting"... Luis Campos rivela: "Prevedere le mosse è una delle mie grandi forze nello scouting"
Campos: "Conosco Mbappé da quando aveva 14 anni, ma ho dovuto mettere il PSG davanti"... Campos: "Conosco Mbappé da quando aveva 14 anni, ma ho dovuto mettere il PSG davanti"
Altre notizie Calcio estero
Dall'ufficio di Flick alla gloria: la favola di Marc Bernal, nuovo gioiello del Barcellona... Dall'ufficio di Flick alla gloria: la favola di Marc Bernal, nuovo gioiello del Barcellona
Tottenham, altra espulsione per Romero. Frank: "Si è scusato. Il limite è molto sottile..."... Tottenham, altra espulsione per Romero. Frank: "Si è scusato. Il limite è molto sottile..."
Liverpool, Salah potrebbe triplicare il suo stipendio in Arabia grazie alla crisi... Liverpool, Salah potrebbe triplicare il suo stipendio in Arabia grazie alla crisi di Ronaldo
Campos anticipa: "Il PSG sarà il mio ultimo progetto nel calcio". Poi l'aneddoto... Campos anticipa: "Il PSG sarà il mio ultimo progetto nel calcio". Poi l'aneddoto simpatico
Scene esilaranti in Hull City-Bristol City: gara interrotta da uno scoiattolo, con... Scene esilaranti in Hull City-Bristol City: gara interrotta da uno scoiattolo, con inseguimenti
Flop Newcastle, Howe non si risparmia: "Non sto facendo il mio lavoro abbastanza... Flop Newcastle, Howe non si risparmia: "Non sto facendo il mio lavoro abbastanza bene"
"Una cosa piuttosto seria": Liverpool nei guai, il neo acquisto Jacquet fa crac "Una cosa piuttosto seria": Liverpool nei guai, il neo acquisto Jacquet fa crac
Effetto Carrick al Man United, Shaw svela il segreto: "Ha portato tanti cambiamenti"... Effetto Carrick al Man United, Shaw svela il segreto: "Ha portato tanti cambiamenti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in crisi
Immagine top news n.1 Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
Immagine top news n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.3 Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il Cagliari
Immagine top news n.4 Juventus in missione rinnovi: non solo McKennie, dialoghi con Thuram, Locatelli e Kalulu
Immagine top news n.5 Genoa, la beffa è (ancora una volta) di rigore: quanto pesano i tiri dal dischetto nel finale
Immagine top news n.6 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna: Italiano ora è in crisi
Immagine news Serie A n.2 Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.3 Bologna-Parma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.4 Clamoroso al Dall'Ara: il Parma passa in pieno recupero, Ordonez fa male al Bologna
Immagine news Serie A n.5 Koulierakis uomo mercato per giugno. Sul greco l'Inter ma occhio alla Premier
Immagine news Serie A n.6 Stasera Juventus-Lazio, i convocati di Spalletti: presenti Conceicao e Kelly
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Calò: "Puniti dal Venezia appena abbiamo abbassato l'attenzione"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Capelli: "Impressionato dalla Juve Stabia: 3-3 dal grande valore"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Pohjanpalo: "Vittoria figlia della mentalità. Johnsen? Grande giocatore"
Immagine news Serie B n.4 Beneveto, Pompetti: "Sono stati mesi duri dopo l'infortunio. Ora sono sullla buona strada"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Imperiale: "Rigore di Zanon controverso. Ieri gara davvero tosta"
Immagine news Serie B n.6 Venezia corsaro a Frosinone, Svoboda: "La chiave del match è stata la nostra pazienza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Juve corsara. Amaro Ternana
Immagine news Serie C n.2 Foggia, esonerato il tecnico Enrico Barilari. Via anche l'allenatore in seconda
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 12:30. Avati Ternana e Juventus
Immagine news Serie C n.4 Ds Livorno sul mercato: "Sistemate quelle posizioni e quei reparti un po' in difficoltà"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Tomei: "Ringrazio il club per il lavoro che sta facendo. Oviszach? I gol arriveranno"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "L'arbitro ci ha messo del suo. Llano ha ammesso che era rigore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano