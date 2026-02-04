Luis Campos rivela: "Prevedere le mosse è una delle mie grandi forze nello scouting"
Luis Campos, uno dei talent scout più apprezzati del calcio mondiale, ha svelato i segreti del suo lavoro. Il dirigente portoghese, già artefice dei successi del Monaco e oggi figura chiave del Paris Saint-Germain, ha spiegato come organizza il suo metodo di scouting per individuare giocatori di qualità senza sprecare risorse.
Intervistato da TF1, Campos ha raccontato: "Ho sviluppato un super sistema di scouting. Si basa su un principio semplice: ho sempre liste di 9 giocatori per ogni ruolo, con tre fasce di prezzo diverse. Se, ad esempio, disponete di 40 milioni per quattro acquisti e ne spendete 20 per il ruolo dove avete più bisogno, vi restano solo 20 milioni per completare il mercato. In quel caso, per completare il puzzle, bisogna attingere a una lista meno costosa. Ma per farlo, bisogna averla già pronta".
Il dirigente ha sottolineato come l’anticipazione sia alla base del suo lavoro: "Non mi piace essere sorpreso, prevedere le mosse è una delle mie grandi forze. Fa parte dello spirito del scouting".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.