Rimonta Liverpool, Szoboszlai: "Il Galatasaray aveva festeggiato troppo, me la sono legata"

Dopo aver segnato uno dei quattro gol che hanno permesso al Liverpool di ribaltare il risultato contro il Galatasaray il centrocampista del Liverpool, Dominic Szoboszlai, ha parlato ai microfoni di TNT Sports: "Dopo l'andata il Galatasaray ha festeggiato troppo, me la sono legata al dito" - ha spiegato - ". So che i tifosi possono essere scontenti di noi, ma dobbiamo essere noi i primi a credere in noi stessi, altrimenti questo è un problema. E penso che questo sia stato un buon passo avanti, un ottimo passo, i quarti di finale la prima volta nella mia vita e per molti di noi. Quindi sì, andiamo avanti".

Ha dovuto riaggiustarsi il pallone per colpire il tiro segnato con il piede sinistro, piuttosto che con il destro?

"Ad essere onesti, sì, avrebbe dovuto (essere con il piede destro) — come vedi, la mia direzione nel modo in cui vado verso la palla è dritta e quindi devo reagire perché era molto vicino alla linea posteriore dei difensori. Ma sì, sembra che non abbia solo il piede destro!".

La sua forma fisica in questa stagione?

"Sto cercando di fare del mio meglio e mi assumo forse più responsabilità rispetto agli ultimi due anni. Ma penso che questo sia il modo in cui si cresce e si diventa un giocatore migliore".

Quanto si ispira a Steven Gerrard? Ci sono similitudini fra lei e fra l'ex capitano...

"Un bel complimento per me. Ovviamente quando ero bambino lo guardavo giocare, ora indossa il numero 8, quindi è una sensazione incredibile e penso che sia fonte di ispirazione per tutti, per ognuno di noi. È una leggenda del club, nient'altro da dire. Sono felice di giocare per questo club e spero di continuare".

Ora i quarti di Champions contro il PSG.

"Prima di tutto dobbiamo portare questa la mentalità mostrata contro il Galatasaray questto sabato perché è anche una partita importante e poi tutti vanno alla sosta per le nazionali. Sì, ma guardandoli giocare contro il Chelsea, non sono diventati una squadra peggiore rispetto alla scorsa stagione. Quindi, sono davvero un'ottima squadra, ma penso che oggi abbiamo dimostrato che siamo in grado di fare tutto