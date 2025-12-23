Arsenal, il miracolo di Natale: Arteta riabbraccia Gabriel Jesus dopo 345 giorni di stop

A due giorni da Natale è tornato il momento di gustarsi le "telefonate" di Gabriel Jesus. Fonte d'ispirazione la celeberrima esultanza al gol dell'attaccante brasiliano, la notizia più importante per l'Arsenal questa sera è il ritorno in campo e da titolare dell'ex City 345 giorni dopo la rottura del legamento crociato e 46 partite perse con i Gunners. L'occasione ricevuta nei quarti di finale di Carabao Cup contro il Crystal Palace è una rimessa in gioco e super sfida per lui.

Parlando con ITV riguardo alla decisione di far partire Gabriel Jesus dal primo minuto, l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha detto: "È pieno di energia, qualità e imprevedibilità. Ci è davvero mancato, e siamo molto felici che sia tornato. Inoltre, sembra davvero in forma, quindi oggi merita di partire titolare".

Sul suo futuro di recente Gabriel Jesus ha dichiarato: "Sento di avere ancora dei conti in sospeso all'Arsenal. Non voglio andarmene. Molti mi chiedono perché non scelga la via della Saudi Pro League o un ritorno in patria. Un giorno mi piacerebbe chiudere il cerchio con il Palmeiras, ma quel momento non è ancora arrivato".

Formazioni ufficiali

Arsenal (4-2-3-1): Arrizabalaga, Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Jesus.

A disposizione: Raya, Saka, Odegaard, Gyokeres, Trossard, Nwaneri, Zubimendi, Rice, Salmon.

Allenatore: Arteta,

Crystal Palace (4-3-3): Benitez, Canvot, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Lerma, Pino, Nketiah, Mateta.

A disposizione: Henderson, Uche, Clyne, Hughes, Esse, Sosa, Rodney, Devenny, Drakes-Thomas.

Allenatore: Glasner.