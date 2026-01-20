Carlo Ancelotti torna al Bernabeu: canta l'inno della Decima e fa impazzire i tifosi

Carlo Ancelotti continua a seguire con passione il suo Real Madrid, anche da selezionatore della nazionale brasiliana. Stasera l’allenatore italiano è tornato al Santiago Bernabéu per assistere alla sfida di Champions League tra i blancos e il Monaco. Il momento più emozionante è stato catturato dalle telecamere di Movistar: Ancelotti, prima del fischio d’inizio, ha cantato l’inno della Décima come un tifoso qualsiasi. Un gesto che ha suscitato entusiasmo tra i presenti e sui social.

La visita non è stata la prima negli ultimi giorni. Ancelotti aveva già presenziato al match di Liga contro il Levante, accompagnato dalla delegazione della CBF. Arbeloa ha sottolineato l’importanza di Re Carlo nella storia del club: "È stato un privilegio essere allenato dall’allenatore con più titoli nella storia del Real Madrid, quello con più Champions e l’unico ad aver vinto i cinque principali campionati. Non vedo l’ora di abbracciarlo di nuovo". Chissà se sarà stato accontentato.