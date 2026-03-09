Neymar verso il ritorno con la Seleção. Ultima presenza tre anni fa

Neymar si avvia a tornare a vestire la maglia del Brasile. Secondo quanto riporta Globo Esporte, il campione ex Barcellona e Paris Saint-Germain, oggi al Santos, è stato inserito nella lista preliminare dei giocatori convocati da Carlo Ancelotti per le amichevoli contro Francia e Croazia, in programma il 26 e il 31 di questo mese negli Stati Uniti. La lista definitiva dei giocatori sarà annunciata lunedì prossimo.

Neymar era già stato pre-convocato dal ct italiano, salvo poi essere scartato. L'ultima sua presenza con la Seleçao risale a ottobre 2023. Con 128 gettoni è il secondo giocatore più presente della nazionale brasiliana, dietro Cafu (142). Mentre è al primo posto dei marcatori, con 79 reti, avendo superato nel settembre 2023 la leggenda Pelé.