Manchester United, Carrick: "Champions? Niente entusiasmo, godiamoci solo i 3 punti"

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha dichiarato a Match of the Day dopo il successo sul Chelsea che avvicina il traguardo della zona Champions: "Riteniamo che la vittoria sia stata meritata. Visti gli intoppi degli ultimi giorni e la coppia di difensori centrali che abbiamo schierato, la situazione era un po' difficile, ma credo che la difesa sia stata eccezionale in circostanze complicate".

Prosegue: "Siamo sembrati pericolosi in contropiede. Per venire qui e vincere, dovevamo essere disciplinati e l'atteggiamento è stato impeccabile stasera, e abbiamo ottenuto la vittoria di cui siamo felicissimi. Penso che nella parte centrale della squadra abbiamo giocato particolarmente bene. Hanno dei giocatori davvero bravi e non ci si può permettere di abbassare la guardia".

In chiusura: "C'è un divario in campionato che ci separa dalla zona Champions League. Non si trattava tanto di quello, quanto della gioia per la vittoria. Venire qui è difficile, abbiamo faticato negli anni e avere quel momento alla fine, sono questi i momenti che si vogliono ricordare. Non ci faremo prendere dall'entusiasmo, ma ci godremo il risultato di stasera".