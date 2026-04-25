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Carrick verso la riconferma: "Io come Solskjaer? Squadre diverse e contesti diversi"

Carrick verso la riconferma: "Io come Solskjaer? Squadre diverse e contesti diversi"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 00:12Calcio estero
Michele Pavese

Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United resta ancora in bilico, nonostante i risultati positivi che lo stanno progressivamente avvicinando alla conferma definitiva come guida tecnica del club.

La recente serie di otto vittorie nelle ultime dodici partite ha rilanciato le ambizioni dei Red Devils in ottica qualificazione alla Champions League, rafforzando la candidatura di Carrick alla permanenza, ma all’interno del club non mancherebbero alcuni dubbi, legati al precedente di Ole Gunnar Solskjaer, che aveva vissuto una fase iniziale brillante come tecnico ad interim prima di incontrare maggiori difficoltà nel lungo periodo.

Proprio per questo motivo, Carrick ha voluto smorzare ogni tipo di paragone con il passato. Intervistato dal Daily Mail, ha dichiarato: "Ho il massimo rispetto per Ole, è un amico e abbiamo condiviso tanti momenti positivi insieme. Ma si tratta di squadre diverse e di contesti diversi. I paragoni non hanno molto senso". Il tecnico ha inoltre sottolineato come il suo approccio sia concentrato esclusivamente sul presente, evitando di lasciarsi condizionare dalle valutazioni esterne o dalle aspettative a lungo termine. "Non è una questione di tempistiche per me. Tutto diventerà chiaro al momento giusto. Amo essere qui, è un privilegio con tutte le responsabilità che comporta", ha aggiunto.

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