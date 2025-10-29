Carvajal può rientrare in un mese, ma al Real Madrid è emergenza terzini: out anche Trent

Quanto tempo starà fuori Dani Carvajal? Infortunatosi nel derby di Madrid, il capitano del Real potrebbe averne per un po'. Il club madrileno ha comunicato domenica che l’atleta si è sottoposto a esami medici che hanno confermato una distorsione al polpaccio, lesione che lo terrà lontano dai campi per circa quattro settimane. La sostituzione è avvenuta al 59', sul punteggio di 3-2, quando l’allenatore Xabi Alonso ha mandato in campo Eduardo Camavinga al posto di Carvajal: il giocatore ha abbandonato il rettangolo da gioco visibilmente contrariato, segno dell’importanza del momento e della sua condizione fisica.

E ora per il Real Madrid è una vera e propria emergenza sulla fascia destra. L’assenza di Carvajal si somma a quella di Trent Alexander‑Arnold, anch’egli indisponibile, costringendo l’allenatore a rivedere le opzioni sulla fascia destra. In mancanza del terzino spagnolo la fiducia ricadrà su alternative interne o su un eventuale cambio di modulo, con l’obiettivo di non perdere efficacia difensiva e spinta laterale.

La notizia pesa non solo per l’immediata emergenza, ma anche in ottica delle prossime partite, nelle quali il Real Madrid dovrà fronteggiare impegni importanti - sia in campionato che in Champions League - senza uno dei suoi uomini chiave. Un test di profondità e resilienza per la squadra. A scriverlo è il quotidiano spagnolo Marca.