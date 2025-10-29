A Mbappé la Scarpa d'Oro 2024/25: venerdì la cerimonia di consegna a Madrid

Kylian Mbappé aggiunge un altro prestigioso trofeo alla sua bacheca, conquistando la Scarpa d'Oro 2024-2025. Il premio, assegnato al miglior cannoniere dei campionati europei, sarà consegnato al fuoriclasse francese venerdì prossimo a Madrid, coronando una stagione d'esordio con il Real Madrid a dir poco sensazionale.

Autore di ben 31 reti nella sua prima annata in Liga con la maglia delle Merengues, Mbappé ha sbaragliato la concorrenza, superando nettamente attaccanti di calibro internazionale come Viktor Gyokeres dello Sporting CP (oggi all'Arsenal) e Mohamed Salah del Liverpool. Un trionfo che conferma il suo rapidissimo e devastante adattamento al calcio spagnolo, come già testimoniato dalla vittoria del Trofeo Pichichi come capocannoniere del campionato. Il riconoscimento, promosso da ESM (European Sports Media) e rappresentato in Spagna dal quotidiano Marca, sarà ufficialmente consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà nell'esclusiva tribuna presidenziale dello stadio Santiago Bernabéu.

Con questa prima Scarpa d'Oro in carriera, il capitano della Francia entra di diritto nell'olimpo dei marcatori europei, affiancando leggende del calibro di Eusebio, Gerd Muller, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dopo essersi piazzato per diverse stagioni a ridosso del gradino più alto del podio (secondo nel 2019 e 2022, terzo nel 2023), Mbappé si aggiudica finalmente la Scarpa d'Oro, un trofeo che arricchisce un palmarès sempre più scintillante. Un premio meritatissimo per un giocatore che, con 44 gol totali in tutte le competizioni, è stato l'assoluto protagonista della stagione del Real Madrid.