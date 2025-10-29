Cristiano Ronaldo, un’altra occasione sfumata: ancora senza titoli in Arabia Saudita

Riad è stata il teatro di un’altra notte amara per Cristiano Ronaldo. Il suo Al Nassr, finora imbattuto in campionato, è stato eliminato dalla Kings Cup saudita per mano dell’Al Ittihad di Karim Benzema, che con una prestazione sontuosa e un gol da fuoriclasse ha condannato i gialloblù a un nuovo fallimento.

Era l’occasione perfetta per il portoghese di sollevare finalmente il primo titolo da quando è arrivato in Arabia Saudita, ma il destino ha voluto diversamente. Da quando ha firmato con l’Al Nassr nel gennaio 2023, Cristiano non è riuscito a vincere nessuna delle competizioni ufficiali a cui ha preso parte, e questa nuova sconfitta pesa come un macigno nella sua avventura mediorientale.

Il match, ad alta tensione e condito da rivalità tra le due stelle e i tecnici portoghesi Jorge Jesus e Sergio Conceição, ha visto il momentaneo pareggio dell'Al Nassr grazie al giovane Angelo, ma Aouar (ex Roma) ha riportato avanti l'Al Ittihad prima dell’intervallo. Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Al Julaydan e un assedio durato 40 minuti, il portiere Rajkovic ha eretto un muro invalicabile, negando anche un gol fatto a Sadio Mané. Al fischio finale, Ronaldo ha lasciato il campo a testa bassa: un altro trofeo che sfuma, la tredicesima delusione in Arabia. Ora, per non chiudere un'altra stagione a mani vuote, il fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus dovrà puntare tutto sul campionato e sulla Champions asiatica, dove finora non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.