Vinicius si scusa con tutti... tranne che con Xabi Alonso. Il brasiliano continua a far discutere

Dopo due giorni di forti critiche da parte della stampa spagnola per il suo comportamento durante il Clásico, Vinicius Junior ha finalmente rotto il silenzio. Il brasiliano ha voluto chiedere pubblicamente scusa per la reazione avuta al momento della sostituzione, episodio che aveva alimentato tensioni nello spogliatoio del Real Madrid e con l’allenatore Xabi Alonso.

"Oggi voglio chiedere scusa a tutti i madridisti per la mia reazione quando sono stato sostituito durante il Clásico", ha scritto l’attaccante sui propri profili social. "Come ho già fatto di persona nell’allenamento di oggi, voglio rinnovare le mie scuse ai miei compagni, al club e al presidente", scrive l'esterno offensivo, senza menzionare il tecnico basco. Vinícius ha poi cercato di spiegare il motivo del suo gesto, legandolo alla sua indole competitiva: "A volte la passione e la voglia di vincere prendono il sopravvento. Il mio carattere nasce dall’amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto dal primo giorno".

Il caso, tuttavia, potrebbe non essere del tutto chiuso. Secondo quanto trapela dalla Casa Blanca, sarà Xabi Alonso a decidere se adottare eventuali provvedimenti disciplinari. Un dettaglio, come detto, non è passato inosservato: nelle sue scuse pubbliche, Vinícius ha menzionato i tifosi, i compagni e la dirigenza, ma non l’allenatore. Segno, forse, che il rapporto tra i due resta ancora da ricucire.