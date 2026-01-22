Ufficiale Casemiro saluta Old Trafford a fine stagione: "Porterò il Man United con me per sempre"

Il Manchester United ha reso noto con un comunicato ufficiale che il suo centrocampista Casemiro lascerà la squadra al termine della stagione, alla scadenza naturale del contratto.

Il brasiliano, 33 anni, era arrivato a Old Trafford nell'estate del 2022 col club che ha sborsato oltre 70 milioni per strapparlo al Real Madrid, col quale aveva vinto e rivinto tutto. Esperienza non altrettanto fortunata in Inghilterra, con i red devils mai realmente competitivi in Premier League. In bacheca per lui una Coppa di Lega nel 2023 e una FA Cup nel 2024, entrambe con Erik ten Hag in panchina.

Casemiro ha affidato al sito ufficiale del club le sue parole di commiato: "Porterò il Manchester United con me per tutta la vita. Fin dal primo giorno in cui ho messo piede in questo splendido stadio, ho sentito la passione dell'Old Trafford e l'amore che ora condivido con i nostri tifosi per questo club speciale. Non è il momento di dire addio; ci sono molti altri ricordi da creare nei prossimi quattro mesi. Abbiamo ancora molto per cui lottare insieme; la mia completa attenzione, come sempre, resterà rivolta a dare il massimo per aiutare il nostro club ad avere successo".

Il Manchester United fa sapere che verrà riconosciuto il giusto contributo al giocatore nell'ultima partita casalinga della stagione, contro il Nottingham Forest.