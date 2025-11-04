Champions League asiatica: Al Ahli, Kessié trionfa. Benzema gol e Conceicao si piazza 6°
Nella quarta giornata di Champions League asiatica (AFC), le big dell'Arabia Saudita non deludono le aspettative. Anzi, le confermano. Come l'Al Ahli di Franck Kessié, che trova il secondo successo di fila nella competizione superando 2-1 i qatarioti dell'Al Sadd: l'ex City Mahrez e Matheus Goncalves i mattatori del match, per l'ex centrocampista del Milan invece 90 minuti pieni in campo. Al pari di Ibanez, dal passato trascorso all'ombra del Colosseo e nella Roma. Così la ciurma di Jaissle si porta in seconda posizione, a ringhiare a due punti di distanza dall'Al Hilal di Inzaghi.
Non sbaglia nemmeno l'Al Ittihad di Benzema, che rifila tre gol agli emiratini dell'Al Sharjah e una di queste reti griffata proprio dall'ex Real Madrid e Pallone d'Oro. Così la banda di Sergio Conceicao (ex allenatore del Milan) si porta al sesto posto con 6 punti.
AFC Champions League, i risultati di oggi
Hiroshima - Gangwon 1-0
Machida - Melbourne City 1-2
Seoul - Chengdu Rongcheng 0-0
Buriram - Shanghai Port 2-0
Al Sadd - Al Ahli 1-2
Al Ittihad - Al Sharjah 3-0
CLASSIFICA OVEST
1. Al Hilal 12 punti
2. Al Ahli 10
3. Al Wahda 10
4. Tractor 8
5. Al Ahli Dubai 7
6. Al Ittihad 6
7. Al Duhail 4
8. Al Sharjah 4
9. Al Gharafa 3
10. Al Sadd 2
11. Al Shorta 1
12. Nasaf Qarshi 0