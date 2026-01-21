Champions League, il colpaccio Qarabag mette nei guai il Napoli. Pari per l’Atletico
Vittoria pesantissima per il Qarabag che pone fine alla striscia senza successi in Champions League e allo scadere batte l’Eintracht Francoforte complicando anche i piani del Napoli scavalcandolo in classifica. A decidere una gara molto equilibrata la rete di Mustafazada allo scadere che fissa il risultato sul 3-2. Pareggio invece fra Atletico Madrid e Galatasaray con l’autogol di Llorente che risponde al gol di Simeone in apertura.
Champions League, settima giornata:
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1
4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2
4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)
21.00 Juventus-Benfica
21.00 Atalanta-Athletic Club
21.00 Marsiglia-Liverpool
21.00 Slavia Praga-Barcellona
21.00 Bayern-Union SG
21.00 Chelsea-Pafos
21.00 Newcastle-PSVEindhoven
Classifica:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Real Madrid 15, dr +11
3. Bayern Monaco 15, dr +11
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6. Sporting CP 13, dr +5
7. Manchester City 13, dr +4
8. Atlético Madrid 13, dr +3
9. Atalanta 13, dr +2
10. Inter 12, dr +6
11. Liverpool 12, dr +3
12. Borussia Dortmund 11, dr +4
13 Newcastle 10, dr +7
14. Chelsea 10, dr +5
15. Barcellona 10, dr +3
16. Galatasaray 10, dr 0
17. Olympique Marsiglia 9, dr +3
17. Qarabağ 10, dr -2
19. Juventus 9, dr +2
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Olympiacos 8, dr -5
24. Napoli 8, dr -5
25. Copenhagen 8, dr -6
26. Club Brugge 7, dr -5
27. Bodø/Glimt 6, dr -2
28. Benfica 6, dr -2
29. Pafos 6, dr -5
30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31. Athletic Bilbao 5, dr -5
32. Eintracht Francoforte 4, dr -8
33. Ajax 4, dr -13
34. Slavia Praga 3, dr -9
35. Villarreal 2, dr -9
36. Kairat 1, dr -14