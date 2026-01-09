Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pafos, Giaretta ha scelto il nuovo allenatore: Celades succede a Carcedo

Il direttore sportivo Cristiano Giaretta ha scelto il suo nuovo tecnico: è Albert Celades il neoallenatore del Pafos FC. Il club cipriota ha annunciato ufficialmente questo venerdì la nomina dell’ex tecnico del Valencia, chiamato a raccogliere l’eredità di Juan Carlos Carcedo, passato allo Spartak Mosca. Dopo giorni di indiscrezioni e diversi nomi accostati alla panchina, la dirigenza ha scelto l’esperienza internazionale dell’allenatore spagnolo, che ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Celades arriva a Cipro con un curriculum di primissimo livello. Cresciuto nella leggendaria cantera del Barcellona, La Masia, è uno dei pochi giocatori ad aver vestito sia la maglia blaugrana che quella del Real Madrid, conquistando titoli della Liga, Coppe del Re e una Champions League. In carriera ha collezionato oltre 280 presenze tra club e nazionale, indossando anche le maglie di Celta Vigo, Bordeaux, Real Saragozza e New York Red Bulls.

A livello internazionale ha rappresentato la Spagna in tutte le categorie, partecipando anche al Mondiale del 1998. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da allenatore all’interno della federazione spagnola, guidando le selezioni giovanili e l’Under 21, oltre a ricoprire il ruolo di assistente nella nazionale maggiore e nello staff del Real Madrid. Successivamente è stato protagonista in Liga alla guida del Valencia.

