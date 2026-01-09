Manchester United, proposto a Solskjaer ingaggio basso ma con un ricco bonus: i dettagli

Il Manchester United è pronto ad aprire una nuova fase dopo l’esonero di Ruben Amorim, arrivato all’inizio della settimana. In attesa di individuare un allenatore a titolo definitivo – operazione che il club intende rimandare alla stagione 2026/27 – la dirigenza di Old Trafford sta valutando la nomina di un traghettatore. Tra i profili sondati spiccano quelli di Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick, con il norvegese che al momento appare il favorito.

Ex attaccante dei Red Devils e già allenatore della prima squadra tra dicembre 2018 e novembre 2021, Solskjaer si sarebbe già recato al centro sportivo per un primo colloquio. Secondo quanto riportato dalla stampa norvegese, lo United gli avrebbe proposto un contratto dai costi contenuti rispetto agli standard della Premier League: un ingaggio settimanale di circa 63mila euro, pari a poco più di 250mila euro al mese.

Una cifra decisamente inferiore a quella percepita da Amorim, che viaggiava su uno stipendio da circa 7,5 milioni di euro annui (155mila euro a settimana). La parte più consistente dell’accordo, però, sarebbe legata ai bonus di rendimento. In particolare - si legge - Solskjaer potrebbe incassare un premio da 4,5 milioni di euro nel caso in cui riuscisse a riportare lo United in Champions League già dalla prossima stagione. Per Solskjaer sarebbe un ritorno carico di significato, con una missione chiara: rimettere lo United tra le grandi d’Europa.