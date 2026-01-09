Ufficiale Brighton, Yoon Do-Young vola di nuovo in Olanda: lo allenerà Dirk Kuyt

Nuova tappa nel percorso europeo di Yoon Do-Young. Il talento sudcoreano di proprietà del Brighton concluderà la stagione in prestito al Dordrecht, club di seconda divisione olandese allenato da una vecchia conoscenza del calcio inglese: Dirk Kuyt, ex attaccante di Liverpool, Feyenoord e nazionale Oranje.

Classe 2005, esterno offensivo rapido e tecnico, Yoon ha trascorso la prima parte dell’annata all’Excelsior Rotterdam, impegnato in Eredivisie, trovando però poco spazio. Sei presenze complessive e un gol per lui, numeri che raccontano di un impatto ancora in fase di costruzione nella sua prima esperienza nel calcio europeo.

Il trasferimento al Dordrecht rappresenta ora un’occasione importante per trovare continuità e minuti. La squadra di Kuyt è attualmente a metà classifica nella Keuken Kampioen Divisie, ma può ancora ambire a rientrare nella corsa playoff, distante sei punti. In rosa c’è anche un altro sudcoreano, il centrocampista diciottenne Seung-Gyun Bae, in prestito dal Feyenoord.

Dal Brighton fanno sapere che l’operazione rientra in un progetto di crescita a lungo termine: Yoon ha firmato un contratto fino al 2030 con i Seagulls e la prima stagione in Europa era stata pianificata interamente in prestito.