Nantes, nuovo prestito per Benhattab: l'ala si trasferisce al Reims, i dettagli
Nuova tappa nella carriera di Yassine Benhattab. Dopo il buon prestito della scorsa stagione all’Aubagne, l’esterno offensivo classe 2001 ha vissuto un primo semestre complicato in Ligue 1 con la maglia del Nantes. Impiegato in 10 occasioni nella prima parte di campionato, l’ala franco-algerina non è riuscita a trovare continuità, spingendo il club gialloverde a cercare una soluzione per garantirgli maggiore spazio.
Benhattab si trasferisce così allo Stade de Reims con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Raggiunge la regione della Champagne, dove potrà acquisire esperienza e minutaggio”, si legge nella nota ufficiale del Nantes. L’opzione di acquisto - aggiunge Foot Mercato - è stata fissata intorno ai 4 milioni di euro.
Lo Stade de Reims, attualmente secondo in Ligue 2, punta sul talento del 23enne per rinforzare il reparto offensivo e alimentare la corsa verso la promozione. Per Benhattab, l’obiettivo è ritrovare fiducia e protagonismo.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.