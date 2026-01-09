Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tottenham, primo colpo di gennaio: è fatta per Souza, cifre e dettagli dell'operazione

Tottenham, primo colpo di gennaio: è fatta per Souza, cifre e dettagli dell'operazione
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42
Pierpaolo Matrone

Il Tottenham piazza il primo colpo del suo mercato, con un innesto di prospettiva. Gli Spurs hanno infatti chiuso per Joao Victor de Souza Menezes, meglio conosciuto come Souza, promettente terzino brasiliano classe 2006 in arrivo dal Santos a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione si è conclusa sulla base di 15 milioni di euro, investimento importante per un giocatore di appena 18 anni considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano nel suo ruolo. Nella giornata di domenica Souza volerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma con il club londinese.

Nelle scorse settimane il giovane difensore era stato accostato anche al Milan, che aveva monitorato la situazione senza però affondare il colpo. I costi elevati dell’operazione hanno infatti spinto il club rossonero a non intavolare una trattativa concreta con il Santos. Il Tottenham, invece, ha deciso di puntare forte su Souza, anticipando la concorrenza e mettendo a segno un investimento strategico in prospettiva. Ora il talento brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in Premier League.

