Ufficiale Che settimana per Benno Kaltefleiter: compleanno e rinnovo col RB Lipsia fino al 2029

Il RB Lipsia ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo del giovane centrocampista Benno Kaltefleiter che ha firmato il suo primo contratto da professionista dopo aver compiuto i 18 anni. Questa la nota del club tedesco:

"Benno Kaltefleiter ha firmato un contratto da professionista con il RB Lipsia. Il centrocampista, che ha festeggiato il suo 18° compleanno proprio sabato scorso, ha firmato fino al 2029 .

Kaltefleiter è un titolare fisso della Bundesliga Under 19 , avendo percorso ogni fase del settore giovanile dell'RB Lipsia fin dagli Under 8. A novembre, si è recato in Qatar per la Coppa del Mondo Under 17 con la nazionale tedesca Under 17 .Titolare fisso degli allenamenti della prima squadra, Kaltefleiter ha ricevuto dall'allenatore Ole Werner un posto nella sua prima squadra senior nella partita casalinga contro il Bayer Leverkusen a dicembre. Il centrocampista difensivo si è poi recato in Portogallo per il ritiro invernale della prima squadra all'inizio dell'anno".

Queste le parole del direttore sportivo Marcel Schafer dopo la firma sul contratto: "Benno si è guadagnato il suo primo contratto da professionista grazie al suo impegno e alle buone prestazioni con l'Under 19, con le giovanili tedesche e durante gli allenamenti della prima squadra. Siamo lieti che lui, da giocatore di Lipsia , veda la RBL come il club giusto per la sua crescita. Vogliamo fare il passo successivo insieme e portare Benno al livello in cui potrà iniziare a giocare ai massimi livelli ".

"Sono al settimo cielo per il mio primo contratto da professionista e per la fiducia che l'intero club ripone in me. Il piano che mi è stato presentato mi ha convinto completamente. Come abitante di Lipsia e per uno che ha trascorso qui tutta la sua giovinezza, fare questo passo avanti è ancora più speciale. - sono invece le parole di Kaltefleiter - Non appena sono stato convocato per la prima volta nella mia prima partita con la nazionale maggiore, il mio obiettivo successivo è diventato quello di ottenere qualche minuto in prima squadra. Lavorerò sodo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo e darò il massimo in allenamento."