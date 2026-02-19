Guendouzi e Skriniar contro Milenkovic: Fenerbahce-Nottingham Forest, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fenerbahce-Nottingham Forest, match valido per l'andata dei playoff di Europa League. Da un lato Domenico Tedesco si affida alle migliori scelte possibili e soprattutto impiega l'ex Inter Skrniar (capitano) al centro della difesa, senza rinunciare al neo arrivato Guendouzi nel centrocampo con Talisca e Kanté, altro ingaggio super del mercato invernale. In avanti tridente d'attacco con l'ex Real Madrid Asensio insieme a Cherif e Akturkoglu.
Quanto al Nottingham Forest, reduce da tre partite di fila senza vittoria. Il nuovo allenatore, Vitor Pereira, si affida alla coppia difensiva granitica Milenkovic (ex Fiorentina)-Murillo, Ortega tra i pali, Aina - dal passato al Torino - largo a destra con Williams sul binario opposto. In avanti confermato il bomber Igor Jesus. Solamente in panchina Lucca - arrivato a gennaio dal Napoli - come l'ex Bologna Ndoye.
Fenerbahce (4-3-3): Ederson; N.Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur; Guendouzi, Talisca, Kanté; Asensio, Cherif, Akturkoglu.
A disposizione: Cetin, Can Biterge, Brown, Soyuncu, Yuksek, Fred, Demir, Mercan, Nene, Ekici, Aydin.
Allenatore: Domenico Tedesco.
Nottingham Forest (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus.
A disposizione: Gunn, Willows, Morato, Ndoye, Dominguez, Lucca, Yates, Jair Cunha, McAtee, Bakwa, Abbott.
Allenatore: Vitor Pereira.
