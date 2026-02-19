Insulti razzisti a Vinicius, la FIFA studia la "Legge Prestianni": in cosa consiste

L'incidente tra Prestianni e Vinicius Jr durante Benfica-Real Madrid di martedì scorso continua a scatenare reazioni a livello globale. La novità importantissima, intanto, è che l'accaduto potrebbe addirittura portare a una nuova legislazione. Come noto martedì sera al 50' del match d'andata dei playoff di Champions League, in seguito alla rete poi determinante della stella brasiliana dei blancos, c'è stata un'interruzione di gioco.

O meglio, la partita è stata sospesa per 10 minuti circa, dopo che Vinicius ha denunciato in campo insulti razzisti da parte dell'avversario argentino Prestianni che dal canto suo ha negato tutto. Seppur catturato nel confrontarsi in maniera accesa con il numero 7 del Real Madrid coprendosi la bocca con la maglietta. Secondo quanto rivelato da Sky Sports, alcuni membri della FIFA confermano che l'ente governativo del calcio mondiale discuterà una proposta per la creazione della cosiddetta "Legge Prestianni".

L'idea è quella di iniziare a sanzionare i calciatori che coprono deliberatamente la bocca, sia con la maglia che con le mani, mentre rivolgono insulti agli avversari all'interno del rettangolo di gioco. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere invece le parole di José Mourinho, allenatore del Benfica, intervenuto a caldo dopo la partita persa al Da Luz: "Vinicius ha fatto un gol che solo lui e Mbappé sono capaci di fare, ma avrebbe dovuto festeggiare in un altro modo. Ha fatto arrabbiare 60 mila persone. E in quanti altri stadi è già successo? Perché succede sempre con lui?”. E sulle presunte accuse razziste di Prestianni al brasiliano non si è sbilanciato: "Vinicius dice una cosa, Prestianni un'altra. Non mi schiero con nessuno dei due. Dico solo che il Benfica ha Eusebio come suo giocatore simbolo. Come fa a essere un club razzista... ".