Tre difensori e uno tra questi tre allenatori per il dopo-Arbeloa: il piano del Real Madrid

Il finale di stagione del Real Madrid si preannuncia carico di riflessioni profonde. Tra risultati deludenti e tensioni interne allo spogliatoio, il club si prepara a un’estate di cambiamenti importanti, a partire dalla struttura della rosa.

Uno dei reparti più sotto osservazione è la difesa, apparsa fragile e poco continua nel corso dell’anno. Anche alcuni innesti non hanno reso come previsto: Dean Huijsen, ad esempio, ha faticato a trovare stabilità sotto la guida di Álvaro Arbeloa. Per questo motivo, la dirigenza starebbe valutando un intervento deciso sul mercato.

Secondo il giornalista Josep Pedrerol, il piano sarebbe chiaro: “Il Real Madrid vuole prendere tre difensori in estate”. L’obiettivo è rinforzare il reparto sia dal punto di vista numerico che qualitativo, anche per far fronte ai frequenti problemi fisici.

Parallelamente, resta aperto anche il tema allenatore. Sempre Pedrerol rivela: “Jürgen Klopp e José Mourinho sono i candidati finali per la panchina. Anche Deschamps è tra le opzioni, ma non ci sono ancora contatti”.