Rashford, si allontana il riscatto del Barcellona: tornerà al Man United. E ci pensa De Zerbi

Il futuro di Marcus Rashford torna in discussione. Quella che sembrava una trattativa ben avviata con il Barcellona ha subito una brusca frenata, aprendo nuovi scenari per l’attaccante del Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club catalano avrebbe deciso di non proseguire nell’operazione, ritenendo troppo elevata la cifra richiesta per il riscatto, fissata a 30 milioni di euro. Nonostante un’intesa già raggiunta con il giocatore e il via libera dell’allenatore Hansi Flick, la dirigenza blaugrana preferirebbe destinare le proprie risorse ad altri obiettivi, in particolare un attaccante e un difensore centrale mancino considerati prioritari.

Il Manchester United, dal canto suo, non ha intenzione di rivedere le proprie richieste economiche, rendendo di fatto impossibile la chiusura dell’affare alle condizioni attuali. Tutto lascia quindi pensare a un ritorno di Rashford a Old Trafford al termine del prestito, previsto per il 30 giugno. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport.

In questo contesto si inserisce il Tottenham, che avrebbe manifestato un interesse concreto per il classe ’97. Resta da capire se gli Spurs proveranno ad affondare il colpo con un acquisto a titolo definitivo o con una nuova formula temporanea. Molto dipenderà anche dalla situazione di classifica della squadra londinese: la permanenza in Premier League sarà determinante per pianificare eventuali investimenti e valutare l’assalto a un profilo come Rashford.