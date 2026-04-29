Atletico Madrid, Cerezo chiude le porte per Julian Alvarez: "Nostro oggi e pure l'anno prossimo"

A poche ore della semifinale di Champions League contro l’Arsenal, Enrique Cerezo prende la parola e lo fa senza mezzi termini. Il presidente dell’Atlético Madrid ha affrontato diversi temi caldi, a partire dalle polemiche provenienti dall’Inghilterra sul terreno di gioco del Metropolitano. “Probabilmente non sono venuti a vederlo”, ha replicato, “il campo è perfetto, il terreno è fantastico. Non so davvero di cosa possano lamentarsi”. Una risposta netta, che chiude ogni discussione sulla qualità dell’impianto.

Spazio poi alla sfida europea, carica di significato per i Colchoneros: “Se battiamo l’Arsenal possiamo guarire una grande ferita, e non solo quella. Ma per riuscirci dobbiamo prima giocare bene e restare concentrati. È questo che ci aspettiamo dai nostri giocatori”, le sue parole riportate dal quotidiano spagnolo As.

Infine Cerezo ha voluto spegnere le voci sul futuro di Julian Alvarez: “È un giocatore dell’Atlético. Domani, dopodomani e anche nella prossima stagione. Continuare a parlarne non fa bene a nessuno”. Una chiusura totale dunque all'addio dell'attaccante argentino.