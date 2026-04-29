All'Al Ahli la Champions asiatica: Mahrez ringrazia i compagni con un regalo da 17 mila euro
Non solo festa in campo, ma anche un gesto che ha colpito lo spogliatoio. Dopo la vittoria dell’Al-Ahli nella AFC Champions League, Riyad Mahrez ha deciso di rendere ancora più speciale il successo con un’iniziativa personale rivolta ai compagni.
L’esterno algerino ha regalato a ciascun membro della squadra un Rolex Submariner Date con quadrante verde, un modello iconico dal valore di circa 17.000 euro. Un dono reso ancora più esclusivo dalla personalizzazione: sul fondello di ogni orologio è stata incisa l’immagine del trofeo conquistato.
Il titolo, arrivato il 25 aprile al termine di una finale combattuta contro il Machida Zelvia, ha rappresentato un traguardo importante per il club saudita, che ha così arricchito il proprio palmarès con un altro successo continentale.
Secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche altri leader dello spogliatoio, come Édouard Mendy e Merih Demiral, avrebbero contribuito all’acquisto dei regali, sottolineando lo spirito di gruppo.
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