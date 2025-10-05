Bayern, Kompany elogia Luis Diaz: "Ha energia e voglia, che trasmette alla squadra"

Il Bayern Monaco edizione 2025/26 è una vera e propria schiacciasassi. Fin dal primo impegno stagionale, ovvero la Supercoppa di Germania giocata contro lo Stoccarda il 16 agosto, i bavaresi hanno conosciuto un solo risultato: la vittoria. Su 10 gare disputate tra tutte le competizioni, sono arrivati altrettanti successi. L'ultimo in ordine cronologico ieri pomeriggio, per 0-3 a Francoforte contro l'Eintracht nel match valido per la 6^ giornata di Bundesliga.

A fine partita, il tecnico del Bayern Vincent Kompany ha espresso tutta la sua soddisfazione con le seguenti dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club: "Oggi abbiamo fatto molto bene e siamo stati molto solidi. L'energia era buona e i ragazzi si sono aiutati molto a vicenda in molti momenti, soprattutto in difesa all'interno dell'area.

Nel secondo tempo, la gioia di giocare e la nostra energia in attacco sono tornate. Questo ci dà sempre una base solida. Cerchiamo sempre di dare il massimo. Abbiamo vinto e questo mi rende semplicemente felice. Oggi, un elogio va anche a Lucho Díaz. Fin dal primo minuto, è stato in campo e ha giocato al massimo, anche dopo aver segnato. Quel tipo di energia e quella voglia di giocare danno energia a tutta la squadra. Questi sono esattamente il tipo di giocatori di cui hai bisogno, che danno il massimo settimana dopo settimana".