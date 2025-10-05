Liverpool nuovamente sconfitto, Gakpo: "Le qualità ci sono, continuiamo a lottare"

"Subire nuovamente gol all'ultimo minuto è difficile da accettare". Non si nasconde Cody Gakpo, attaccante del Liverpool autore ieri del momentaneo 1-1 nel match poi perso contro il Chelsea. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per i Reds, dopo quelle in Premier League contro il Crystal Palace e in Champions contro il Galatasaray. Settimana da incubo dunque per la squadra di Slot, soprassata in vetta al campionato inglese dall'Arsenal.

"Ovviamente - riconosce l'olandese, ai canali ufficiali del club - abbiamo giocato contro un'ottima squadra. Nel primo tempo hanno segnato un gol incredibile. Ma penso che sia stato pareggiato, nel secondo tempo abbiamo lottato davvero duramente per arrivare al pareggio. Penso che abbiamo giocato forse un po' meglio di loro nel secondo tempo, ma sono stati molto pericolosi anche in contropiede".

Periodo complicato per il Liverpool, forse il primo da quando Slot ha sostituito Klopp in panchina: "In questo momento, le cose non vanno per il verso giusto, dove forse cinque partite fa sono cadute a modo nostro e poi ce ne andiamo con la vittoria. Ma sfortunatamente anche questo fa parte del calcio e dobbiamo prenderla di petto e continuare a lottare, perché conosciamo le qualità che abbiamo con i giocatori che sono stati qui l'anno scorso e con i nuovi giocatori che abbiamo ingaggiato. Dobbiamo solo continuare a spingere".