Siviglia-Barcellona, la Liga omaggia Maradona: "Un 'partidazo' con il '10' nella memoria"

L'8^ giornata di Liga propone, tra le altre, la sfida tra Siviglia e Barcellona: un match che non può essere mai considerato banale. Non solo per il blasone delle due squadre, ma perché andalusi e catalani hanno una cosa in comune: aver avuto il privilegio in passato di accogliere tra le proprie file nientemeno che l'inarrivabile Diego Armando Maradona.

'El Pibe de Oro', infatti, oltre a far innamorare Napoli e a deliziare ad inizio carriera prima la gente dell'Argentinos Juniors e Poi quella del Boca Juniors, ha vissuto due esperienze in Spagna: la prima al Barcellona, tra il 1982 e il 1984, dove per varie ragioni non si è ambientato come avrebbe voluto. La seconda a Siviglia, sul finire della sua carriera nella stagione 1992/93 (per poi tornare in Argentina e giocare per il Newell's Old Boys e per il suo amato Boca).

In occasione del match in programma oggi alle 16.15 allo stadio Ramon Sanchez Pizquan, la Liga ha voluto omaggiare questo illustre doppio ex con un post sui propri canali social. A corredo di una foto in cui Diego, in paradiso, è comodamente seduto in poltrona a guardare in tv lo scontro tra le sue due ex squadre spagnole, è presente il seguente messaggio: "Con il '10' nella memoria: Siviglia-Barcellona: un 'partidazo' adatto solo ai migliori".