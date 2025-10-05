Chelsea, il vice di Maresca: "Vogliamo creare un ambiente ostile per la squadra ospite"

Finale incandescente quello di Chelsea-Liverpool, con il gol della vittoria arrivato nel recupero per i Blues e la conseguente esultanza sfrenata del tecnico Enzo Maresca. Una manifestazione di gioia giudicata sopra le righe dal direttore di gara, che lo ha ammonito per la seconda volta (dopo il giallo nel primo tempo per proteste su un possibile fallo da rigore di Szoboszlai ai danni di Garnacho).

A causa delle regole della FA, Maresca per via dell'espulsione non ha potuto tenere la conferenza stampa post-partita. Ha parlato invece il suo vice Willy Caballero, affermando che questa vittoria ottenuta all'ultimo respiro potrebbe essere utilizzata dal mister come punto di svolta in una stagione fin qui ricca di alti e bassi.

Di seguito le altre dichiarazioni dell'ex portiere e ora componente dello staff di Maresca: "Credo che Enzo abbia un buon rapporto con i tifosi. Qualsiasi vittoria all'ultimo secondo, contro il Liverpool o contro le grandi squadre, può darti qualcosa in più. Negli ultimi 30 minuti, tutto il pubblico spingeva e viveva la partita. Vogliamo creare un ambiente sfavorevole per la squadra ospite, in modo da darti le gambe o le ali per correre negli ultimi minuti. Speriamo di poter continuare a creare questo ambiente".