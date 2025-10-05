Il Marsiglia vince ancora, De Zerbi: "Questo è il momento migliore da quando sono qui"

Vola l'Olympique Marsiglia targato Roberto De Zerbi. Con il successo per 0-3 ottenuto ieri in trasferta sul campo del Metz, la compagine marsigliese ha inanellato la quarta vittoria consecutiva tra Ligue 1 e Champions League con 10 gol fatti e 1 solo subito. Una striscia positiva avviata dall'exploit nello scontro diretto con il PSG, per poi proseguire in ambito nazionale contro Strasburgo e appunto Metz e in campo europeo contro l'Ajax. Con questi 3 punti, l'OM ha raggiunto in vetta i parigini e il Lione (che però scendono in campo oggi).

Nel post partita, il tecnico De Zerbi non ha nascosto la propria soddisfazione per quanto fatto vedere dai suoi ragazzi sul rettangolo verde: "Sono molto contento, perché queste sono le partite che perdevamo l'anno scorso. Abbiamo acquisito maturità e la squadra ora è molto più forte. Questo è il mio miglior periodo da quando sono al Marsiglia, ma è proprio quando tutto va bene che bisogna stare all'erta".

L'ex mister del Sassuolo, però, come è noto è un perfezionista e fa notare anche qualche aspetto da correggere: "La squadra può ancora migliorare, soprattutto nel pressing senza palla, che oggi (ieri, ndr) non è stato eccellente nel primo tempo: è stata però anche colpa mia, nella gestione della partita. Anche individualmente, tutti possono migliorare".