Arsenal, Arteta dopo il 2-0 al West Ham: "Bello arrivare alla sosta con questo spirito"

Pomeriggio importante quello di ieri per l'Arsenal che, grazie al successo per 2-0 nel derby contro il West Ham e al successivo ko del Liverpool contro il Chelsea, ha conquistato la vetta della classifica. Nel post partita, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Le ultime due partite sono state molto speciali. Il Newcastle, perché avevamo una storia lì, molte cicatrici e molte lezioni da imparare, e abbiamo rimediato. Poi abbiamo avuto il West Ham, con cui abbiamo perso due partite in casa nelle due stagioni precedenti.

Ho detto loro che era una grande opportunità, abbiamo avuto partite molto difficili dall'inizio della stagione e anche alcuni infortuni molto gravi non hanno aiutato. Eppure, la squadra sta giocando bene, vincendo oggi con un dominio assoluto e senza subire gol. Quindi, è bello arrivare alla sosta per le nazionali con questo spirito".

Sull'infortunio di Odegaard: "Credo che abbia avuto uno scontro ginocchio-ginocchio e si sia sentito subito a disagio. Gli ho appena parlato, non ne è sicuro. Ha un tutore, dovremo aspettare e vedere cosa diranno i dottori. Ma anche in questo caso non siamo stati molto fortunati. Non lo abbiamo avuto dall'inizio della stagione per un motivo o per l'altro, la spalla due volte e poi questo infortunio. Quindi dobbiamo aspettare e vederne l'entità. Troveremo delle soluzioni, ma ovviamente il nostro capitano è un giocatore che ci dà una dimensione completamente diversa con le cose che può fare, soprattutto in attacco. Aspettiamo e speriamo che non sia poi così male".