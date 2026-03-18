Coppa d'Africa decisa a tavolino, i giocatori senegalesi: "Non è AI, il Marocco vince per email"

La decisione della Confederazione africana di calcio di assegnare a tavolino la Coppa d'Africa 2025 al Marocco continua a far discutere e a scatenare reazioni virali. Sui social, l’internazionale senegalese El Hadji Malick Diouf ha preso in giro la decisione con una story su Instagram che ha fatto rapidamente il giro del web: una foto del trofeo accompagnata dalla frase ironica "Questo trofeo si vince sul rettangolo verde, non via e-mail", chiara frecciata alla procedura avviata dalla federazione marocchina presso la CAF dopo la finale.

Il 18 gennaio, il Senegal aveva battuto il Marocco 1-0 dopo i tempi supplementari, ma la Corte d'Appello della CAF, accogliendo il ricorso marocchino, ha poi ribaltato il risultato della partita, fissando il 3-0 a tavolino e consegnando il titolo ai Leoni dell’Atlante due mesi dopo. Una decisione controversa che continua a suscitare ironia, indignazione e orgoglio tra i senegalesi.

Le reazioni dei giocatori non si sono fatte attendere: Pathé Ciss ha scritto con sarcasmo: "Potete segnare 3 gol a favore dei piagnucoloni. Campioni d’Africa 2025". Sadio Mané ha voluto ribadire l’orgoglio dei suoi compagni: "Il mondo sa chi sono i veri campioni", mentre Moussa Niakhate ha aggiunto un commento ironico e diretto: "Questa non è AI, è reale".