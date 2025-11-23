Il Chelsea vince ed è 2°, Maresca rimarca: "Giocare alle 12:30 e dopo la sosta nazionali..."

Il 2-0 inferto al Burnley ieri dal Chelsea, nel segno di Pedro Neto ed Enzo Fernandez alla ripresa del campionato, è valso il sorpasso diretto sul Manchester City in classifica di Premier League con un punto di vantaggio e secondo posto acquisito. Niente di meglio per Enzo Maresca, allenatore dei Blues: "Sono molto felice, avevamo bisogno di una vittoria di questo tipo", ha esordito. "Dopo la sosta per le nazionali, giocare alle 12:30 (13:30 in Italia, ndr), in trasferta contro il Burnley, è complicato. Quindi sono molto felice del risultato e della prestazione", ha puntualizzato il tecnico italiano ai microfoni della BBC Match of the Day.

"Loro si sono difesi molto bene e non ci hanno lasciato molti spazi per attaccare. È stato complicato. Penso che sia difficile venire qui (in casa del Burnley, ndr) e non subire gol. Hanno avuto solo una grande occasione nel secondo tempo, se chiedete a me. In generale abbiamo creato più occasioni e meritato di vincere", ha riconosciuto a proposito del valore degli avversari. "Sono molto felice per il gol. La palla di Jamie Gittens è stata molto buona e Pedro Neto è riuscito a segnare. Sono molto felice per loro".

Sulla prestazione di Andrey Santos, in cerca di un posto fisso nell'undici titolare del Chelsea: "La posizione di Andrey è da numero 6. Con noi sta giocando anche in altre posizioni, che non sono le sue migliori. Ma è un bravo ragazzo e lavora duro. Siamo felici". Infine, sulla sostituzione del capitano Reece James all'intervallo, Maresca ha concluso rapidamente: "Sì, era previsto che giocasse solo 45 minuti".