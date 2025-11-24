Ligue 2, Amiens e Guingamp insieme contro il razzismo dopo l'episodio di sabato

Un episodio di razzismo ha scosso la Ligue 2 sabato scorso. Prima dell’incontro tra Amiens e Guingamp (1-2), alcuni spettatori hanno rivolto cori razzisti all'indirizzo del portiere dei bretoni, Teddy Bartouche-Selbonne, 28 anni. I fatti sono stati prontamente segnalati all’arbitro Stéphanie Frappart, che ha avvisato il giocatore e i delegati della possibilità di applicare il protocollo LFP in caso di recidiva. Fortunatamente, i cori sono cessati e la partita si è svolta regolarmente fino al fischio finale.

In un comunicato congiunto, Amiens e Guingamp hanno condannato con fermezza l’accaduto: "Sosteniamo Teddy, profondamente colpito da questi comportamenti. Il razzismo non ha posto negli stadi". Il portiere di Guadalupe ha rilanciato il messaggio sui suoi profili social, accompagnandolo a una riflessione personale: "Si nasce senza nulla, si muore senza nulla. Tra l’uno e l’altro, lottiamo per ciò ch non possiamo portarci via. Sii umile, ama intensamente e vivi appieno".

Arrivato a Guingamp nel 2023 dopo il percorso nelle giovanili del Lorient, Bartouche-Selbonne ha sfruttato la sfortunata assenza di Adrian Ortola per diventare titolare, dopo aver collezionato solo una presenza in due anni con l’EAG in Coppa di Francia. Nonostante il salto di responsabilità, il portiere mantiene la stessa quotidianità e dedizione: "La mia routine non è cambiata, si presta solo maggiore attenzione al mio carico di lavoro e alla salute", dichiarava a ottobre a L’Équipe. Sul campo il Guingamp ha risposto con una prestazione concreta: il doppio gol di Louis Mafouta (28’ rig. e 33’) ha ribaltato il vantaggio iniziale di Teddy Averlant e portato la squadra alla sesta posizione in classifica, dimostrando che anche di fronte a episodi spiacevoli il gruppo rimane unito e determinato.