Chelsea, Rosenoir in vista della sfida all'Arsenal: "Speriamo che la ripresa sia decisiva"

Il tecnico del Chelsea, Liam Rosenior, carica i suoi in vista della semifinale di ritorno di League Cup: l'obiettivo è spingere la sfida oltre il limite per ribaltare lo svantaggio di una rete e conquistare la qualificazione: "La realtà è che l'Arsenal parte favorito: sono avanti di un gol e giocano in casa, quindi si aspettano di passare il turno. Noi dobbiamo restare in partita il più a lungo possibile; spero che la ripresa diventi il momento decisivo per ribaltare l'inerzia della sfida".

I Blues inseguono dopo la sconfitta di misura rimediata a Stamford Bridge nella gara d'andata, dove l'Arsenal era riuscito a spuntarla nonostante l'ottima prova difensiva dei padroni di casa. Le parole di Rosenior sottolineano la necessità di uno sforzo totale per mantenere vive le speranze di qualificazione, in un ritorno all'Emirates che si preannuncia ad altissima tensione. Sotto la guida di Rosenior, il Chelsea ha mostrato grande carattere, ma la sfida contro i Gunners — quasi infallibili tra le mura amiche in questa stagione — resta proibitiva.