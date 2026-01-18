Chelsea vicino a un colpo da 65 milioni: missione in Francia per Jacquet del Rennes

A Stamford Bridge si guarda con decisione alla Ligue 1 per rinforzare la difesa. Il Chelsea ha messo nel mirino Jeremy Jacquet e ha accelerato i tempi per provare a portare a Londra uno dei profili più interessanti del campionato francese. I contatti con il Rennes sono entrati nel vivo e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo personale con il centrale classe 2005 è già stato raggiunto.

Il difensore ventenne ha dato piena disponibilità al trasferimento e sul tavolo c’è già un contratto pronto, ma resta da superare l’ostacolo più delicato: la valutazione del cartellino. Il Rennes, infatti, punta a realizzare una cessione record, fissando l’asticella intorno ai 65 milioni di euro. L’offerta dei Blues, al momento, è ancora più bassa, ma la trattativa è entrata in una fase calda.

Un segnale chiaro arriva dal viaggio di una delegazione del Chelsea in Francia, con l’obiettivo di avvicinarsi alle richieste del club bretone e provare a chiudere l’operazione già in questa finestra di gennaio. Rientrato dal prestito al Clermont, Jacquet si è imposto come punto di riferimento del Rennes: fisico dominante, personalità e qualità nell’impostazione lo rendono un profilo perfetto per il calcio moderno. Se il Chelsea riuscirà a colmare la distanza economica, potrà assicurarsi uno dei difensori più promettenti della Ligue 1.