Cherki illumina il City, Donnarumma rovina tutto: l'Arsenal stringe i denti, è 1-1 all'intervallo
Il primo tempo scoppiettante e colmo di tensione tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium si conclude 1-1, in attesa della ripresa. La capolista della Premier League viene fulminata dopo il quarto d'ora di gioco da un gol di innata qualità di Cherki, in dribbling secco in area di rigore e destro chirurgico in fondo alla porta.
Un pasticcio colossale di Donnarumma a ridosso della propria porta, su pressing alto di Havertz, ha regalato il pareggio lampo dei gunners, a due giri d'orologio dalla rete incassata dal numero 10 dei citizens.
Parziale
Manchester City - Arsenal 1-1
16' Cherki (M), 18' Havertz
Formazioni ufficiali
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
A disposizione: Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden.
Allenatore: Pep Guardiola.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Eze, Odegaard, Madueke; Havertz.
A disposizione: Kepa, White, Gabriel Jesus, Martinelli, Gyokeres, Norgaard, Trossard, Lewis-Skelly, Dowman.
Allenatore: Mikel Arteta.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United 0-1
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland 4-3
Everton - Liverpool 1-2
Nottingham Forest - Burnley 4-1
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester United 58
4. Aston Villa 58
5. Liverpool 55
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Brighton 47
10. Everton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Crystal Palace 42
14. Newcastle 42
15. Leeds 39
16 Nottingham Forest 36
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)