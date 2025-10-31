Ufficiale Cinque mesi senza ds, ma ora non più: lo Strasburgo annuncia l'arrivo di Weir

Lo Strasburgo ha un nuovo direttore sportivo. Dopo mesi di attesa e la partenza di Loic Desiré, passato al Rennes lo scorso maggio, il club alsaziano ha ufficializzato l’arrivo di David Weir, che entrerà in carica dal 1° novembre. L’obiettivo è chiaro: “rafforzare la struttura sportiva e sostenere i progressi del Racing con coerenza e ambizione”, come spiegato nella nota del club.

Weir, 44 anni, porta con sé una solida esperienza internazionale maturata in Premier League. Fino a settembre, infatti, ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico del Brighton & Hove Albion, contribuendo alla crescita del club inglese sia a livello sportivo che gestionale, con un modello di scouting e sviluppo tra i più apprezzati in Europa.

Il presidente Marc Keller ha accolto con entusiasmo il suo arrivo: “È un professionista stimato che porta con sé una preziosa competenza ai massimi livelli. La sua esperienza sarà fondamentale per sostenere il progresso del Racing e affiancare l’allenatore Liam Rosenior e il suo staff”.