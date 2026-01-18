Cinquina del Bayern, Kompany: "Meglio il Lipsia in avvio, ripresa da vecchia scuola"

Prosegue il monologo in Bundesliga del Bayern Monaco, che ieri ha vinto sul campo del Lipsia con un clamoroso 1-5. A fine partita, ecco le dichiarazioni del tecnico dei bavaresi Vincent Kompany ai canali ufficiali del club: “Ci hanno creato seri problemi nel primo tempo, sono stati chiaramente migliori. Sembrava che fossero il doppio di noi nel primo tempo. Non siamo entrati molto nei contrasti e loro erano forti sulle fasce, il che ha fatto la differenza.

Hanno anche recuperato molti palloni a centrocampo. Non so se fossero un po' più freschi di noi o no. Non dovrebbe fare una grande differenza, ma avevano giocato una partita in meno, e certamente sembrava. Ma il secondo tempo è stata una storia diversa. Credo che abbiamo corso sei chilometri in più degli avversari nella ripresa. Non era ancora perfetto, ma era pura vecchia scuola: mentalità, corsa, lotta, contrasti, attacchi".