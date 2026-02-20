Kompany: "Mourinho ha usato Eusebio per attaccare Vinicius, ha commesso un errore"

La vicenda del presunto insulto rivolto da Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior continua a far discutere in Europa. A intervenire, poco fa, è stato Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, che alla vigilia della sfida di Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte ha invitato a distinguere con attenzione i diversi piani della vicenda.

Per l’allenatore belga, quanto accaduto in campo, il comportamento di parte del pubblico e le dichiarazioni successive rappresentano tre capitoli separati. "È una situazione complessa", ha spiegato. "La reazione di Vinicius è stata emotiva, autentica, non è finta. Non avrebbe avuto alcun vantaggio ad attirare l’attenzione dell’arbitro senza motivo". Un riferimento chiaro all’episodio che ha visto coinvolto il talento del Real Madrid, autore del gol decisivo nella gara d’andata.

Kompany ha poi sottolineato come anche Kylian Mbappé sia stato netto nel raccontare ciò che avrebbe visto e sentito, mentre dalle immagini televisive emergerebbero gesti razzisti sugli spalti. Ma la parte più dura del suo intervento riguarda José Mourinho: "Ha attaccato il carattere di Vini, parlando del suo modo di esultare per screditarlo. È stato un grande errore dal punto di vista della leadership. Ha anche detto che il Benfica non può essere razzista perché il suo miglior giocatore di sempre è stato Eusébio. Sa cosa hanno dovuto sopportare i giocatori neri negli anni ’60? Era lì con Eusébio in ogni trasferta per vedere cosa subiva? Usare oggi il suo nome contro Vini… Detto questo, conosco molte persone che hanno lavorato con Mourinho: nessuno ha mai parlato male di lui. So che in fondo è una brava persona. Capisco cosa ha fatto, ma ha commesso un errore. Spero che non accada più e che si possa andare avanti insieme".