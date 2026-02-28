Bayern Monaco, la gioia di Kompany: "Klassiker bella pubblicità per la Bundesliga"

"Oggi è stata una partita estrema. Si capiva che il Dortmund voleva disperatamente cogliere l'occasione, lo abbiamo percepito per tutti i 90 minuti. Anche sul 2-2, hanno continuato ad avanzare e volevano vincere". Inizia così l'intervista del tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany, dopo il successo per 2-3 ottenuto in trasferta nel Klassiker.

Prosegue l'analisi del tecnico dei bavaresi: "I nostri ragazzi, comunque, non si sono limitati a stare fermi. Abbiamo continuato a cercare il momento giusto. È stata una bella pubblicità per la Bundesliga, secondo me: intensità, gol e, soprattutto, la voglia assoluta di entrambe le squadre di continuare ad andare avanti e di voler vincere la partita".